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Kırmızılı Harun

Kırmızılı Harun
Türk popunun başarılı ismi Harun Kolçak, önceki akşam Beyoğlu Jolly Joker'de sahne aldı. Kuru kafa tişörtü ve kırmızı bandanasıyla yıllara meydan okuyan 61 yaşındaki sanatçı, şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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