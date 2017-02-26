Heyecan artıyor

Hayatını işadamı Nedim Keçeli'yle 6 Mayıs'ta Venedik'teki düğünle birleştirecek olan Gamze Karaman'ın hazırlıkları devam ediyor. Önceki gün İstinye'de objektiflere takılan Karaman, "Hergeçen gün heyecanımdaha da artıyor" dedi.
Yaklaşık 1 buçuk milyonluk düğünle dünyaevine girecek olan güzel sunucu, "Geçenlerdehazırlıkları takipetmek için Venedik'egittik. Düğün tarihine kadar birkaç kez daha İtalya'ya gideceğiz" diye konuştu.
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