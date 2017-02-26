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Heyecan artıyor

Heyecan artıyor
Hayatını işadamı Nedim Keçeli'yle 6 Mayıs'ta Venedik'teki düğünle birleştirecek olan 'ın hazırlıkları devam ediyor. Önceki gün İstinye'de objektiflere takılan Karaman, "Her geçen gün heyecanım daha da artıyor" dedi.

Yaklaşık 1 buçuk milyonluk düğünle dünyaevine girecek olan güzel sunucu, "Geçenlerde hazırlıkları takip etmek için Venedik'e gittik. Düğün tarihine kadar birkaç kez daha İtalya'ya gideceğiz" diye konuştu.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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