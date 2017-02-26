Düello başladı

Cem Yılmaz’la Şahan Gökbakar arasındaki ateşkes kısa sürdü. Yılmaz, “G.O.R.A 2030’da bile izlenir ona göre yapıyoruz” diyerek rakibine gönderme yaptı. Yeni rekora giden Gökbakar da “Nazar etme ne olur çalış senin de olur” diyerek cevap verdi
Komedi dünyasındaki rekabet yeniden kızışacak… Gişe rekabeti nedeniyle yıllar önce araları açılan iki ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ŞahanGökbakar, yine karşı karşıya geldi. 2015'te Cem Yılmaz'ın 'AliBaba ve Yedi Cüceler' filminin afişini "Gişeniz bol olsun" notuyla paylaşıp rakibine zeytin dalı uzatan Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 5' ile rekor üstüne rekor kırmasıyla işler değişti. Gökbakar, yeni filmi 'Recep İvedik 5' ile ilk 4 günde 1 milyon 890 bin kişiyi kahkahaya boğarak 'Türk sinema tarihinin en iyi açılışrakamı'nı 'Recep İvedik 4'ten alıp başarı çıtasını yükseltti.
İLK MESAJI CEM ATTI
Ünlü komedyen, filmin vizyona girdiği ilk hafta itibariyle 2 milyon 882 bin kişinin sinema salonlarına akın etmesiyle yaklaşık 35milyon liralık hasılatı garantiledi. Şu sıralar bir yandan yeni filmi 'Arif ve 216'nın çekimlerinisürdüren bir yandan da yapımcılığını üstlendiği 'Deli Aşk'ın 10 Mart'taki vizyon tarihi için gün sayan Cem Yılmaz, önceki gün twitter'da yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 2004 yapımı 'Gora'nın hâlâ televizyonlarda izlendiğini söyleyen Yılmaz, "2030'da ne izleyeceğimizbelli. Ona göre yapıyoruz" diyerek de komedide krallığını ilan eden rakibi Şahan Gökbakar'a ince mesaj yolladı.
ŞAHAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ
Son dönemdeki 'Recep İvedik' serisinin sadece gişeye yönelik hazırlandığı yönündeki tartışmaları es geçmeyen Yılmaz'ın üstü kapalı da olsa yaptığı bu göndermeye ŞahanGökbakar, kayıtsız kalmadı. Komedyen, instagram'da "Nazar etme nolur, ÇALIŞsenin de olur" notunu paylaşarak Yılmaz'a golünü attı…
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