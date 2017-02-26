Derin style

Tarzı ve kusursuz fiziğiyle İstanbul gecelerinde arz-ı endam eden bir diğer ünlü isim ise Derin Mermerci'ydi… Sosyetik güzel, Asmalımescit'te eşi Cem Aydın ve dostlarıyla eğlendi. 36 yaşındaki ünlü işkadını, mini gömlek elbisesini kombinlediği tül eteğiyle dikkat çekti. Mermerci'nin bu hali "2 çocuk annesi olduğuna kim inanır?" dedirtti.