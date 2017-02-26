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Ayakkabı hastası

Ayakkabı hastası
Popçu Ece Seçkin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tek başına mağazaları dolaşan popçu, yoğun geçen konser maratonundan bulduğu ilk fırsatı kendisine ayırdığını söyledi. Ayakkabı tutkusu olduğunu dile getiren şarkıcı, "Kaç çift ayakkabınız var?" sorusunu "O kadar çok ki sayısını bilmiyorum" diye yanıtladı.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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