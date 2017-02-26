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Aşk dolu şarkı kliplendi

Aşk dolu şarkı kliplendi
'Son Söz' adlı maxi single çalışmasıyla büyük ilgi gören Semra San, albümünün ilk klibi için kamera karşısına geçti. Sözleri Hakkı Yalçın'a ait 'Özür Diliyorum Aşktan' adlı duygusal parçayı kliplendiren sanatçı, "Klipte oyunculuğu özlediğimi fark ettim. Aynı zamanda oyuncu olduğum için iki işimi birden yürütmek istiyorum" dedi.
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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