42 yaşındaki Altuğ’dan mini şov

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle 20'likmankenlere taş çıkaran Pınar Altuğ, yazı erkengetirdi… Önceki akşam eşi Yağmur Atacan'laAsmalımescit'teki Soho House çıkışı objektiflereyansıyan 42 yaşındaki oyuncu süper minisiyle tümbakışları üzerine topladı. Araca binerken frikikvermemek için yoğun çaba sarf eden Altuğ, beyazceketiyle önlem aldı. Güzel oyuncunun minisinigörenle ise "Yaz, Pınar'a erken gelmiş" dedi.
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