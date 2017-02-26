42 yaşındaki Altuğ’dan mini şov

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle 20'lik mankenlere taş çıkaran Pınar Altuğ, yazı erken getirdi… Önceki akşam eşi Yağmur Atacan'la Asmalımescit'teki Soho House çıkışı objektiflere yansıyan 42 yaşındaki oyuncu süper minisiyle tüm bakışları üzerine topladı. Araca binerken frikik vermemek için yoğun çaba sarf eden Altuğ, beyaz ceketiyle önlem aldı. Güzel oyuncunun minisini görenle ise "Yaz, Pınar'a erken gelmiş" dedi.