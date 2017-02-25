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Yalı çapkınları

Önceki akşam çapkınlık turuna çıkan ve Engincan Ural, bir mekanda iki güzelle tanıştı. İki delikanlının eğlencesi Sabancı’nın Kanlıca’daki yalısında noktalandı!

Yalı çapkınları
Geçtiğimiz gün aşk yaşadığı konuşulan Hadise'yi gece kulübünde eken Hakan Sabancı, bir gün sonra ise Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural ile çapkınlık turuna çıktı. Nişantaşı Sess'te eğlenen ikili, mekanda gurbetçi iki güzelle samimiyeti ilerletti. Kızları önden gönderen Ural, telefonla yol tarifi yaptı. İki çapkın da 15 dakika sonra Sabancılar'ın Kanlıca'daki yalısına gitti.

Hakan Sabancı, yalıya girerken Engincan Ural ise kapıda kızları bekledi. Taksiyle gelen güzelleri karşılayan Ural, flaşların patlamasıyla şaşkına uğradı. Ural ve kız arkadaşı, "Eyvah yakalandık'' diyerek koşar adım yalıya girdi. Hakan Sabancı'nın görüştüğü esmer güzelin bulunduğu taksi ile hızlıca kaçarak uzaklaştı. Sabancı, sabah saatlerinde ise İtalya'ya uçtu.


Engincan Ural, Sabancılar'ın yalısına çağırdığı güzeli kapıda karşıladı. Flaşlar patlayınca şaşıran Ural, kız arkadaşını elinden tuttuğu gibi hızlıca yalıya kaçtı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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