Yalı çapkınları

Geçtiğimiz gün aşk yaşadığı konuşulan Hadise'yi gece kulübünde eken HakanSabancı, bir gün sonra ise Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural ile çapkınlık turuna çıktı. NişantaşıSess'te eğlenen ikili, mekanda gurbetçi iki güzelle samimiyeti ilerletti. Kızları önden gönderen Ural, telefonla yol tarifi yaptı. İki çapkın da 15dakika sonra Sabancılar'ın Kanlıca'daki yalısına gitti.
Hakan Sabancı, yalıya girerken Engincan Ural ise kapıda kızları bekledi. Taksiyle gelen güzelleri karşılayan Ural, flaşların patlamasıyla şaşkına uğradı. Ural ve kız arkadaşı, "Eyvahyakalandık'' diyerek koşar adım yalıya girdi. HakanSabancı'nın görüştüğü esmer güzelin bulunduğu taksi ile hızlıca kaçarak uzaklaştı. Sabancı, sabah saatlerindeise İtalya'ya uçtu.
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