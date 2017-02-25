Podyumlar manken gördü

Alper Türedi'nin öncülüğünde kurulan 'Bir Dileğim Var Derneği', önceki akşam çok anlamlı bir defile düzenledi. Down sendromlu çocuklar, ünlü isimlerle podyumda yürüdü.



'Podyum Engel Tanımaz' sloganıyla gerçekleştirilen gecede Zeyner Sever Demirel'den Çağla Şıkel'e kadar birçok ünlü, çocuklarla birlikte boy gösterip onlara moral oldu.



Şıkel'le birlikte yürüyen bu genç adam, tavrı ve enerjisiyle ünlü modeli bile gölgede bıraktı.