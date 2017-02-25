Kestane sohbeti

Pelin Batu ve doktor sevgilisi Macit Bitargil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Hatay'da doktorluk yaptığı için sık sık sevgilisiyle bir araya gelemeyen Batu, güzel havayı değerlendirip gezintiye çıktı.



Aşklarını gözler önünde yaşamaktan kaçınan sevgililer, objektifleri görünce panikledi. Batu ve Bitargil daha sonra kestaneciye uğradı. Satıcıyla sohbet eden ikili, kestane alıp yollarına devam etti.



Aydın HAMZA