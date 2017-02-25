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Farkında olalım!

Farkında olalım!
Sevilen şarkıcı Altay, önceki gün Çekmeköy'deki Boğaziçi Otizm Gençlik ve Spor Kulübü'nü ziyaret etti… Kulüpte, 2 saat kalan ve otizmli çocuklarla vakit geçiren Altay, "Ben bir farkındalık yaratmak için buradayım. Umarım birçok ünlü isim ve işadamı da bunun farkına varır" dedi.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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