Farkında olalım!

Sevilen şarkıcı Altay, önceki gün Çekmeköy'deki Boğaziçi Otizm Gençlik ve Spor Kulübü'nü ziyaret etti… Kulüpte, 2 saat kalan ve otizmli çocuklarla vakit geçiren Altay, "Ben bir farkındalık yaratmak için buradayım. Umarım birçok ünlü isim ve işadamı da bunun farkına varır" dedi.