Asena’dan ses yok!

Eski eşi Caner Erkin'eaçtığı davalarla gündemdendüşmeyen Asena Atalay,önceki gün Zorlu AVM'deydi.Karşı atağa geçip oğlu Çınar'ınvelayetini almak isteyen CanerErkin'in ağır suçlamalarıhakkında sessiz kalan AsenaAtalay, salaş haliyle dikkatçekti. Eski havasını kaybedengüzel sunucu; bu kez siyah, sadeve spor bir tarzla objektifleretakılınca rahatsız oldu.
Yakın zamanda yeni birprojesi olduğunu söyleyenAsena Atalay, Caner Erkin'insuçlamaları hakkında isesessiz kalmayı tercih etti.Yıldız futbolcu, geçtiğimizgünlerde mahkemeyeverdiği dilekçesinde,evli olduğu dönemdeAsena Atalay'ın ahlakdışı bir hayat sürdüğünüsöyleyerek oğlununvelayetini istemişti.
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