Yol Durumu
  1. Evleniyorlar

Asena’dan ses yok!

Asena’dan ses yok!
Eski eşi Caner Erkin'e açtığı davalarla gündemden düşmeyen Asena Atalay, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Karşı atağa geçip oğlu Çınar'ın velayetini almak isteyen Caner Erkin'in ağır suçlamaları hakkında sessiz kalan Asena Atalay, salaş haliyle dikkat çekti. Eski havasını kaybeden güzel sunucu; bu kez siyah, sade ve spor bir tarzla objektiflere takılınca rahatsız oldu.

Yakın zamanda yeni bir projesi olduğunu söyleyen Asena Atalay, Caner Erkin'in suçlamaları hakkında ise sessiz kalmayı tercih etti. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde mahkemeye verdiği dilekçesinde, evli olduğu dönemde 'ın ahlak dışı bir hayat sürdüğünü söyleyerek oğlunun velayetini istemişti.
Etiketler:
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar