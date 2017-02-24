Prens korkusu

İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry'nin eski nişanlısı Alman model Anastasia Guseva'dan çarpıcı itiraf… Önceki akşam İstanbul'a gelen güzel model ayağının tozuyla soluğu Nişantaşı'nda aldı. Siyah mini elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Guseva, habercilerin sorularını yanıtladı.



Güzel model eski nişanlısı Prens Harry sorulunca şu ilginç açıklamayı yaptı: "Onun hakkında konuşmamam için İngiliz kraliyet ailesi tarafından konulan bir yasak var. Bu yasağı delersem İngiltere'ye giremem. Ama yasak bitince bazı şeyleri sizinle paylaşmak isterim."



DOĞAN SAVAŞ