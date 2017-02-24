Prens korkusu

İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry'nin eski nişanlısı Alman model AnastasiaGuseva'dan çarpıcı itiraf… Önceki akşam İstanbul'a gelen güzel model ayağının tozuyla soluğu Nişantaşı'nda aldı. Siyah mini elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Guseva, habercilerin sorularını yanıtladı.
Güzel model eski nişanlısı Prens Harry sorulunca şu ilginç açıklamayı yaptı: "Onun hakkındakonuşmamam için İngiliz kraliyetailesi tarafından konulan biryasak var. Bu yasağı delersemİngiltere'ye giremem. Amayasak bitince bazı şeyleri sizinlepaylaşmak isterim."
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