Ölümden aşkla döndü

Geçtiğimiz gün İsviçre’de snowboard yaparken kaza geçiren Eliz Sakuçoğlu’nun iç kanama geçirdiği fark edilmedi. Beran Benan, aşkının imdadına yetişip doktorları uyarınca güzel stil danışmanı hayatta kaldı...
Beran Benan'la yaklaşık 2 yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan Eliz Sakuçoğlu, aşkıngücüne bir kez daha tanıklık etti… Sakuçoğlu, geçtiğimiz gün ölümün kıyısından sevgilisi sayesinde döndü… Bir süredir sevgilisiyle İsviçre'deki ünlü kayak merkezi Gstaad'da tatil yapan güzel stil danışmanı, talihsizbir kaza geçirdi. Snowboard yaparken düşen Eliz Sakuçoğlu, kalçasını kırdığı şüphesiyle en yakın hastaneye kaldırıldı. Kayak pistinden hastaneye helikopterle götürülen Sakuçoğlu'nun sevgilisi Beran Benan ise aşkının peşinden arabayla gitti. 2 saatlik mesafeyi kat eden Benan, aşkını yarı baygın görünce hastaneyi birbirine kattı. Vücudunda kırık olmadığı anlaşılan Eliz Sakuçoğlu, başka birtest yapılmadan dinlenme odasına götürülmüş, iç kanama geçirdiği farkedilmeyen stil danışmanı, resmenölüme terk edilmişti…
'YA DAHA GEÇ GELSEYDİ!'
Aşkının iç kanama geçirdiğini anlayan Beran Benan, doktorlarahaber verdi. Vücudunda yüzde 30kan kaybı olan Sakuçoğlu, sevgilisinin bu uyarısı sayesinde hayata tutundu. Olay sonrası hastanede yaşadıklarını TAKVİM'e anlatan Eliz Sakuçoğlu şunları söyledi: "Şiddetli ağrılarımdan dolayı çok sesli ağlıyordum. Hemşireler bana yardımcı olmakyerine beni azarlayıp durdu. Hattaonları daha fazla meşgul etmeyeyimdiye elimdeki acil durum butonunualdılar. Beran biraz daha geçgelseydi veya durumu anlamasaydıne olacaktı acaba? Bunudüşünmeden edemiyorum. Şimdi iyiyim. Toparlanabilirsem pazar günü İstanbul'a döneceğim."
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