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Ölümden aşkla döndü

Geçtiğimiz gün İsviçre’de snowboard yaparken kaza geçiren ’nun iç kanama geçirdiği fark edilmedi. Beran Benan, aşkının imdadına yetişip doktorları uyarınca güzel stil danışmanı hayatta kaldı...

Ölümden aşkla döndü
Beran Benan'la yaklaşık 2 yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan Eliz Sakuçoğlu, aşkın gücüne bir kez daha tanıklık etti… Sakuçoğlu, geçtiğimiz gün ölümün kıyısından sevgilisi sayesinde döndü… Bir süredir sevgilisiyle İsviçre'deki ünlü kayak merkezi Gstaad'da tatil yapan güzel stil danışmanı, talihsiz bir kaza geçirdi. Snowboard yaparken düşen , kalçasını kırdığı şüphesiyle en yakın hastaneye kaldırıldı. Kayak pistinden hastaneye helikopterle götürülen Sakuçoğlu'nun sevgilisi Beran Benan ise aşkının peşinden arabayla gitti. 2 saatlik mesafeyi kat eden Benan, aşkını yarı baygın görünce hastaneyi birbirine kattı. Vücudunda kırık olmadığı anlaşılan Eliz Sakuçoğlu, başka bir test yapılmadan dinlenme odasına götürülmüş, iç kanama geçirdiği fark edilmeyen stil danışmanı, resmen ölüme terk edilmişti…

'YA DAHA GEÇ GELSEYDİ!'
Aşkının iç kanama geçirdiğini anlayan Beran Benan, doktorlara haber verdi. Vücudunda yüzde 30 kan kaybı olan Sakuçoğlu, sevgilisinin bu uyarısı sayesinde hayata tutundu. Olay sonrası hastanede yaşadıklarını TAKVİM'e anlatan Eliz Sakuçoğlu şunları söyledi: "Şiddetli ağrılarımdan dolayı çok sesli ağlıyordum. Hemşireler bana yardımcı olmak yerine beni azarlayıp durdu. Hatta onları daha fazla meşgul etmeyeyim diye elimdeki acil durum butonunu aldılar. Beran biraz daha geç gelseydi veya durumu anlamasaydı ne olacaktı acaba? Bunu düşünmeden edemiyorum. Şimdi iyiyim. Toparlanabilirsem pazar günü İstanbul'a döneceğim."

ÖZGE GÜRCAN
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