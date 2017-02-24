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  1. Ölümden aşkla döndü
  2. Burnundan soludu!

Hande’yi güldürdü

Hande’yi güldürdü
Hande Yener ve nişanlısı Ümit Cem Şenol, önceki gece yine İstanbul turundaydı. Gece hayatına renk katan Levent'teki Project London adlı mekanın açılışına katılan ikili, geç saatlere kadar eğlendi. Aşkının aldığı kırmızı gülle objektiflere poz veren Yener, "İşte de aşkta da mutluyum" der gibiydi…
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