Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun keyfine diyecek yok… Ünlü oyuncu, önceki gün aşkı Berrak Tüzünataç'la birlikte yaşadığı Küçük Bebek'teki evinden bu kareyi paylaştı. Evinin salonuna hamak kuran oyuncu, herkesi kıskandırdı.



Herkesin yazlıkta ya da piknikte yaşayabildiği hamak keyfini evinin salonunda deneyimleyen Birkan Sokullu'nun keyifli halini görenler "Gel keyfim gel" demekten kendilerini alamadı.

