Evlilik beklemede

Geçtiğimiz yaz kendisi gibi oyuncu Hande Subaşı'yla aşk yaşayan Rıza Kocaoğlu, mutluluğu eski sevgilisi Eylül Su Sapan'da bulmuştu. İlişkilerine ikinci kez şans veren Kocaoğlu'yla Sapan, yaklaşık 5 aydır birlikte…



Önceki akşam Ortaköy'de katıldıkları bir davette mutluluklarını gözler önüne seren çift, 'her şey yolunda' mesajı verdi. İkili, evlilik sorularını ise yanıtsız bıraktı.



Doğan SAVAŞ