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Evlilik beklemede

Evlilik beklemede
Geçtiğimiz yaz kendisi gibi oyuncu Hande Subaşı'yla aşk yaşayan Rıza Kocaoğlu, mutluluğu eski sevgilisi Eylül Su Sapan'da bulmuştu. İlişkilerine ikinci kez şans veren Kocaoğlu'yla Sapan, yaklaşık 5 aydır birlikte…

Önceki akşam Ortaköy'de katıldıkları bir davette mutluluklarını gözler önüne seren çift, 'her şey yolunda' mesajı verdi. İkili, evlilik sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Doğan SAVAŞ
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