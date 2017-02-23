Yol Durumu
  1. Olay kadın İstanbul’da
  2. Çok Mesut’lar

Yine zirvede

Yine zirvede

Gelenek değişmedi! Her Salı akşamı milyonlarca seyirciyi atv ekranına kilitleyen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yine en çok izlenen yapım oldu. Fenomen dizinin geçtiğimiz akşamki bölümü tüm kişilerde 9.94 izlenme oranı ve 22.59 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 9.06 izlenme oranı ve 22.11 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı yine başardı.
Etiketler:
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar