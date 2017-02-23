Yine zirvede

Gelenek değişmedi! Her Salı akşamı milyonlarca seyirciyi atv ekranına kilitleyen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yine en çok izlenen yapım oldu. Fenomen dizinin geçtiğimiz akşamki bölümü tüm kişilerde 9.94 izlenme oranı ve 22.59 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 9.06 izlenme oranı ve 22.11 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı yine başardı.