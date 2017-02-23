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Olay kadın İstanbul’da

Demet Şener’in ‘ikinci kadın’ iddiasıyla dava açtığı Edvina Sponza, kaçtığı İtalya’dan döndü. Sosyetik güzel, önceki gün Bebek’te kızıylaydı...

Olay kadın İstanbul’da
Demet Şener Kutluay'ın İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğinin bitme nedeni olarak gösterdiği Edvine Sponza, aylar sonra ortaya çıktı. Şener'in 'ikinci kadın' iddiasıyla 500 bin liralık tazminat talep ettiği sosyetik yoga eğitmeni, skandalın patlak vermesinin ardından İtalya'daki ailesinin yanına kaçmıştı. Sponza, önceki gün kızı Lal ile Bebek'te objektiflere yakalandı.

Ünlü çiftin 3 Mart'a ertelenen boşanma davasında taraflardan biri olduğu için İtalya'dan İstanbul'a gelen Edvina Sponza, kızıyla Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrası kızıyla yemek yiyen sosyetik güzelin keyfi yerindeydi. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'la ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Sponza, daha sonra hızlıca semtten ayrıldı.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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