Olay kadın İstanbul’da

Demet Şener Kutluay'ınİbrahim Kutluay'la 11 yıllıkevliliğinin bitme nedeni olarakgösterdiği Edvine Sponza, aylarsonra ortaya çıktı. Şener'in 'ikincikadın' iddiasıyla 500 bin liralıktazminat talep ettiği sosyetik yogaeğitmeni, skandalın patlak vermesininardından İtalya'daki ailesinin yanınakaçmıştı. Sponza, önceki gün kızı Lalile Bebek'te objektiflere yakalandı.
Ünlü çiftin 3 Mart'a ertelenenboşanma davasında taraflardan biriolduğu için İtalya'dan İstanbul'agelen Edvina Sponza, kızıyla Bebeksahilinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşsonrası kızıyla yemek yiyen sosyetikgüzelin keyfi yerindeydi. DemetŞener ve İbrahim Kutluay'la ilgilikendisine yöneltilen sorularıyanıtsız bırakan Sponza, daha sonrahızlıca semtten ayrıldı.
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