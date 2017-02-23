Meryem pilotları yaktı

Barcelona'da top koşturan Arda Turan'ın2015'te kokpite girip fotoğraf çektirmesininardından bir diğer ünlü isim Meryem Uzerli depilotları yaktı. İstanbul ile Berlin arasındamekik dokuyan ünlü oyuncu, birseyahatinde kokpite girip pilotlarlaselfie çekti.
Sosyal medyada ortayaçıkan bu kare, pilotlarınkural ihlali yaptığını dagözler önüne serdi. Havacılıkkurallarına göre kokpiteuçuş ekibi dışında birinialan pilota 2 bin 500TL'ye kadarpara cezasıkesiliyor…
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