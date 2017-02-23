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Meryem pilotları yaktı

Meryem pilotları yaktı
Barcelona'da top koşturan Arda Turan'ın 2015'te kokpite girip fotoğraf çektirmesinin ardından bir diğer ünlü isim Meryem Uzerli de pilotları yaktı. İstanbul ile Berlin arasında mekik dokuyan ünlü oyuncu, bir seyahatinde kokpite girip pilotlarla selfie çekti.

Sosyal medyada ortaya çıkan bu kare, pilotların kural ihlali yaptığını da gözler önüne serdi. Havacılık kurallarına göre kokpite uçuş ekibi dışında birini alan pilota 2 bin 500 TL'ye kadar para cezası kesiliyor…
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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