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Kirli tezgaha patladı

Sivri dilli , ‘’la İzdivaç’ programındaki gelin adayı Hanife’yi eleştirmekle kalmadı. Ünlü türkücü, ‘Beni kızdırırlarsa kurgu ve ahlaksızlığı, belgelerle açıklarım’ diyerek rest çekti

Kirli tezgaha patladı
Ünlü türkücü Nihat Doğan, önceki gün sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında skandallara sahne olan bazı evlilik programlarını topa tuttu. Star TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'ın programındaki adayların sosyal medyada uygunsuz görüntülerinin olduğunu söyleyen Doğan, gelin adayı 20 yaşındaki Hanife Hanım'ı da gece kulübünde eğlendiği gerekçesiyle eleştirdi.

GÖZLER TOPAL'DA
Ekrandaki bazı evlenme programlarında kirli bir tezgahın döndüğünü iddia eden ünlü sanatçı damarına bastıkları takdirde de hepsinin ipliğini pazara çıkaracağını dile getirdi. Doğan'ın bu sözlerinin ardından 'Zuhal Topal'la İzdivaç' programındaki gelin adayı Hanife Hanım, Doğan'ı mahkemeye vereceğini sosyal medyadan açıkladı. İnstagram'da "Beni incitmeye çalışan yorumlara üzülmüyorum" diye mesaj atarak eleştirilere cevap veren gelin adayı, Nihat Doğan'ın mini etek giyenleri eleştirdiği bir tweet'in fotoğrafını çekerek de instagram hesabında paylaştı. Gelin adayı fotoğrafın altına da "Ne yapsak yaranamıyoruz herhalde" notunu düştü. Bu skandal olaydan sonra gözler bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olan Zuhal Topal'a çevrildi.

EKRANDA KALİTE FARKI
TV ekranlarındaki kirli oyunla ilişkisi olmadığını halkın sevgisi ve reytinglerdeki başarısıyla kanıtlayan atv'nin sevilen sunucusu Esra Erol da tepkisini ortaya koydu. Başarılı sunucu; evlilik programlarının artık şov amaçlı ve para karşılığında çıkan kişilerle dolduğunu, ekranlardan bu tür insanların uzaklaştırılması gerektiğini ve bu konuda kendisinin de çalışma yaptığını açıkladı.

Yaklaşık 10 yıldır yaptığı evlilik programında mutlu yuvaların kurulmasını sağlayan Esra Erol, şimdiye kadar 329 çifti evlendirdi ve çiftlerin birçoğu çocuk sahibi oldu. Esra Erol "Benim niyetim gerçek insanlarla gerçek aşkları buluşturmak" diyerek de mutlu bir yuva kurma amacına sahip olmayan hiçbir kimseyi programına çıkarmayacağının altını çizdi.

ALİ OKTAY


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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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