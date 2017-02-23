Kirli tezgaha patladı

Sivri dilli Nihat Doğan, ‘Zuhal Topal’la İzdivaç’ programındaki gelin adayı Hanife’yi eleştirmekle kalmadı. Ünlü türkücü, ‘Beni kızdırırlarsa kurgu ve ahlaksızlığı, belgelerle açıklarım’ diyerek rest çekti
Ünlü türkücü Nihat Doğan,önceki gün sunuculuğunuyaptığı 'Söylemezsem Olmaz'programında skandallara sahne olan bazıevlilik programlarını topa tuttu. StarTV'de ekrana gelen Zuhal Topal'ınprogramındaki adaylarınsosyal medyada uygunsuzgörüntülerinin olduğunu söyleyenDoğan, gelin adayı 20 yaşındakiHanife Hanım'ı da gece kulübündeeğlendiği gerekçesiyle eleştirdi.
GÖZLER TOPAL'DA
Ekrandaki bazı evlenmeprogramlarında kirli bir tezgahındöndüğünü iddia eden ünlü sanatçı damarınabastıkları takdirde de hepsinin ipliğinipazara çıkaracağını dile getirdi. Doğan'ınbu sözlerinin ardından'Zuhal Topal'la İzdivaç'programındaki gelin adayıHanife Hanım, Doğan'ımahkemeye vereceğinisosyal medyadanaçıkladı. İnstagram'da "Beni incitmeye çalışanyorumlara üzülmüyorum" diye mesaj atarakeleştirilere cevap veren gelin adayı, NihatDoğan'ın mini etek giyenleri eleştirdiği birtweet'in fotoğrafını çekerek de instagramhesabında paylaştı. Gelin adayı fotoğrafınaltına da "Ne yapsak yaranamıyoruz herhalde"notunu düştü. Bu skandal olaydan sonragözler bir açıklama yapıp yapmayacağı merakkonusu olan Zuhal Topal'a çevrildi.
EKRANDA KALİTE FARKI TV ekranlarındaki kirli oyunla ilişkisi olmadığını halkın sevgisi ve reytinglerdeki başarısıyla kanıtlayan atv'nin sevilen sunucusu Esra Erol da tepkisini ortaya koydu. Başarılı sunucu; evlilik programlarının artık şov amaçlı ve para karşılığında çıkan kişilerle dolduğunu, ekranlardan bu türinsanların uzaklaştırılması gerektiğini ve bu konuda kendisinin de çalışma yaptığını açıkladı.
Yaklaşık 10 yıldır yaptığı evlilik programında mutlu yuvaların kurulmasını sağlayan Esra Erol, şimdiye kadar 329 çifti evlendirdi ve çiftlerinbirçoğu çocuk sahibi oldu. Esra Erol "Benimniyetim gerçek insanlarla gerçek aşklarıbuluşturmak" diyerek de mutlu bir yuva kurma amacına sahip olmayan hiçbir kimseyi programına çıkarmayacağının altını çizdi.
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