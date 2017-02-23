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Kazdığı kuyuya düştü!

Kazdığı kuyuya düştü!
Geçtiğimiz aylarda işadamı Haluk Ulusoy'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen , önceki akşam alkollü araç kullandı. Antrenör Sertan Eser'den 'alkolik' olduğunu öne sürerek boşanan eski manken, Bebek'te kaza yaptı. Park halindeki Range Rover marka bir araca çarparak durabilen Serap Akıncı'nın 300 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Doğan SAVAŞ
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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