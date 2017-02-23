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Hayranlarına armağan

Hayranlarına armağan
'O Lelli' ve 'Sen Sev Yeter' gibi şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Suat Suna, 'Seni Buldum' adlı yeni albümünü çıkardı. Suna, geçtiğimiz 14 Şubat itibariyle raflardaki yerini alan albümü için "Bu çalışma, 24 yıldır bana sevgisini sunan hayranlarıma özel bir armağan" dedi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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