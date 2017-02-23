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Çok Mesut’lar

Çok Mesut’lar
Arsenalli Mesut Özil'le güzel oyuncu ve model Amine Gülşe'nin aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz gün aşkı uğruna İngiltere'den Türkiye'ye gelen yıldız futbolcu, önceki akşam da sevgilisiyle Ulus'taki bir mekanda yemek yedi. Mekandan el ele çıkan Amine Gülşe ile , ilişkileriyle ilgili ise konuşmadı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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