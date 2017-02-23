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Bu tarz Bensu

Bu tarz Bensu
Güzel oyuncu Bensu Soral ile sevgilisi Hakan Baş önceki akşam Kanyon'da boy gösterdi. Baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, geceyi kahve keyfiyle noktaladı. Bensu Soral, spor giyinen işadamı sevgilisinin aksine pembe kürkü ve süet çizmeleriyle oldukça şıktı.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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