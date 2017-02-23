Bu tarz Bensu

19 / 5
16 / 3
13 / 0
-4 / -22
12 / 1
16 / 3
12 / 1
19 / 10
-4 / -18
10 / 2
19 / 7
17 / 4
18 / 3
15 / -4
4 / -8
16 / 2
5 / -6
0 / -13
13 / -2
16 / 1
19 / 7
16 / 7
12 / -3
12 / -3
18 / 5
15 / -2
18 / 4
21 / 6
11 / -6
5 / -3
0 / -11
14 / 1
18 / 2
15 / 5
6 / -2
2 / -10
18 / 4
0 / -12
13 / 0
13 / 6
17 / 8
17 / 4
18 / 1
13 / 1
-5 / -21
13 / -2
10 / -2
14 / 2
19 / 6
13 / -3
17 / 5
19 / 7
13 / 0
13 / -1
13 / -1
17 / 6
12 / 6
18 / 8
16 / 3
-4 / -16
11 / 1
12 / -2
17 / 5
19 / 5
14 / 5
19 / 5
16 / 4
12 / 1
14 / 3
8 / -3
18 / 5
8 / 2
17 / 6
13 / 3
14 / 6
8 / -4
13 / 1
3 / -10
19 / 8
10 / -2
15 / 8
Güzel oyuncu Bensu Soral ile sevgilisi Hakan Baş önceki akşam Kanyon'da boy gösterdi. Baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, geceyi kahve keyfiyle noktaladı. Bensu Soral, spor giyinen işadamı sevgilisinin aksine pembe kürkü ve süet çizmeleriyle oldukça şıktı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.