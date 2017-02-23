Beni sevmeyen sürünsün

Ünlü şarkıcı Hande Yener, ezeli rakibi Demet Akalın'ı kızdıracak! Önceki akşam yeni mekanı Arnavutköy'de Vip Room By Hande Yener'den çıkan popçu, bir çiçekçinin "Seni çekemeyen ölsün Hande abla" sözüne "Ölmesin be! Ama beni çekemeyenler sürünsün" dedi.



Yener, yeni bir polemik yaracak sözlerine şöyle devam etti: "Demet'e gıcık oluyorum. Benim onunla uğraşacak kadar boş zamanım yok. Ama o benim hayatımla çok ilgileniyor."



Doğan SAVAŞ