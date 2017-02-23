Beni sevmeyen sürünsün

Ünlü şarkıcı Hande Yener, ezeli rakibi Demet Akalın'ı kızdıracak! Önceki akşam yeni mekanı Arnavutköy'de Vip Room By HandeYener'den çıkan popçu, bir çiçekçinin "Seni çekemeyen ölsün Handeabla" sözüne "Ölmesin be! Ama beniçekemeyenler sürünsün" dedi.
Yener, yeni bir polemik yaracak sözlerine şöyle devam etti: "Demet'egıcık oluyorum. Benim onunlauğraşacak kadar boş zamanımyok. Ama o benim hayatımla çokilgileniyor."
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