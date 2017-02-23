Balayı bitti

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'la Faslı eşi İmane Elbani'nin geçtiğimiz hafta çıktıkları Maldivler'deki rüya tatili sona erdi. Önceki gün balayından dönen ikili, Akmerkez'deydi. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının başarılı sunucusu Yıldırım, "Tatil bitti, işlere kaldığımız yerden devam" dedi. Yüzleri gülen ikili, ellerini de hiç ayırmadı.



Aydın HAMZA