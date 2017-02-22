Reçber kızdıracak

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Işıl Reçber, ev hanımlarını kızdıracak… Geçtiğimiz haftalarda boynundaki fıtık nedeniyle ameliyat masasına yatan Işıl Hanım, önceki gün bir davetteydi. 3 haftadır istirahatte olduğunu dile getiren Reçber şunları söyledi: "Evde günlerce oturmaktan çok sıkıldım. Normalde de evde oturup televizyon izleyen ve dedikodu yapan verimsiz kadınlardan değilim. Benim iş ve sosyal hayatım var."
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Gazete
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