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lendi

Kalbim kliplendi
Genç Buğra, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Özgün Meriç'e ait 'Kalbim' adlı single çalışmasının klibi için kamera karşısına geçti. Dijital platform ve müzik kanallarında büyük ilgi gören şarkının klibi, Kars ve Ardahan sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü'nde eksi 30 derecede çekildi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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