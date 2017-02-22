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Hamarat Yenge

Hamarat Yenge
Galatasaraylı yıldız Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, hamarat çıktı… Güzel yenge Hollanda'da yayımlanan 'Beau Monde' adlı derginin kapağını süsledi. Cabau, birbirinden seksi pozlar verdi.

Eline elektrik süpürgesini alan güzel yengenin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlar yürek hoplattı. Yerleri süpüren Yolanthe Cabau, "Hamarat yenge" dedirtti.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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