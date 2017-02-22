Gamze Metin’e renk kattı

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Gamze Topuz'la Tümer Metin'in aşkları doludizgin devam ediyor. Bir aydır aşk yaşayan ikili önceki gece Nişantaşı'ndaydı.
Topuz'la aşk yaşamaya başladıktan sonra daha renkli giyinen Metin'in sarı ayakkabılarıyla kazağının uyumu dikkat çekti. Eski futbolcunun değişen stili, "Aşk Metin'e yaramış" diye yorumlandı.
DOĞAN SAVAŞ
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Gazete
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