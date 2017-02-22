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Gamze Metin’e renk kattı

Gamze Metin’e renk kattı
Gamze Topuz'la Tümer Metin'in aşkları doludizgin devam ediyor. Bir aydır aşk yaşayan ikili önceki gece Nişantaşı'ndaydı.

Topuz'la aşk yaşamaya başladıktan sonra daha renkli giyinen Metin'in sarı ayakkabılarıyla kazağının uyumu dikkat çekti. Eski futbolcunun değişen stili, "Aşk Metin'e yaramış" diye yorumlandı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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