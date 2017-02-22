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Film heyecanı başladı

Film heyecanı başladı
Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği 'Biz Size Döneriz', 3 Mart'ta vizyona girecek. Oyuncular Hande Soral'la Çağlar Ertuğrul, önceki gün Kanyon'da buluştu.

Yeni mezun 6 gencin iş bulma hikayesini anlatan filmin oyuncuları Hande Soral'la Çağlar Ertuğrul, hiç işverenlerden "Biz size döneriz" yanıtını almadıklarını dile getirdi.

AYDIN HAMZA
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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