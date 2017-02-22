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Dalgın Star!

Eski dostu ’ın kaybıyla derin bir üzüntüye boğulan , dalgınlığının kurbanı oldu. Süperstar, önceki akşam VIP aracına binerken aracın tavanına çarptı

Dalgın Star!

Geçtiğimiz hafta yakın dostu 'ın Bahçeköy'deki evinde vefat etmesiyle yıkılan , o kadar üzgün ki gözü hiçbir şey görmüyor… Önceki akşam dışarı çıkan ünlü sanatçı, arkadaş grubuyla Etiler Günaydın'da yemek yedi.

Dostlarıyla dertleşen Pekkan, gecenin sonunda talihsiz bir kaza geçirdi. Epey dalgın olan sanatçı, VIP minibüsüne binerken kafasını aracın tavanına sert bir şekilde çarptı. Alçak tavanı fark etmeyen Ajda Pekkan, çarpmanın etkisiyle ağrıyan başını tutarken objektiflere yansıdı.


* Dalgınlıktan aracın tavanına başını çarpan sanatçıyı, görevliler düşmekten son anda kurtardı.

DOĞAN SAVAŞ


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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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