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Cümbür cemaat

Cümbür cemaat
Sıkı dostlar Çağla Şıkel'le Alişan, önceki gün Zorlu Center'daydı. İkilinin yanında Şıkel'in oğulları Uzay ve Kuzey'in yanı sıra 'ın yeğenleri de vardı. Kankalar, çoluk çocuk Funloft'a gidip oyunlar oynadı.

İki saat kaldıkları oyun alanında eğlenceli anlar yaşayan Çağla Şıkel'le Alişan, çocukluklarına geri döndü. Miniklerin enerjisine yetişmekte zorlanan ikilinin günün sonunda yorgunluktan adım atacak hali kalmadı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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