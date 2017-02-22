Can’dan düet

Dördüncü stüdyo albümünü yakın zamanda dinleyicilerle buluşturacak olan Can Bonomo'dan hayranlarına sürpriz var! Ünlü sanatçı, 'Kainat Sustu' adlı 10 şarkılık yeni albümünde rap müziğin başarılı ismi Ceza ile düet yaptı. Merakla beklenen albümdeki 'Terslik Var' şarkısı için bir araya gelen ikili, hayli fazla olan takipçilerini şaşırtmayı planlıyor.