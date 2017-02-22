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Burcu’nun gözü kara

36 yaşındaki , ‘İleride estetiğe ihtiyacım olursa bıçak altına yatmaktan çekinmem’ dedi

Burcu’nun gözü kara
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarının gönlünü çalan Burcu Kara, estetiğe karşı olmadığını açıkladı. Önceki gün cilt bakımı ve makyaj üzerine düzenlenen bir panele katılan Kara, güzelliğini korumak adına bıçak altına yatabileceğinin sinyallerini şöyle verdi:

"Estetiğe karşı değilim. Şu ana kadar yaptırmadım; fakat ileride yer çekimine karşı koyamadığımızdan dolayı gerek duyarsam yaptırırım." , evliliğiyle ilgili de "Birbirimize pahalı hediyeler yerine aşkımızı veriyoruz" dedi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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