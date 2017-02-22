Burcu’nun gözü kara

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarının gönlünü çalan Burcu Kara, estetiğe karşı olmadığını açıkladı. Önceki gün cilt bakımı ve makyaj üzerine düzenlenen bir panele katılan Kara, güzelliğini korumak adına bıçakaltına yatabileceğinin sinyallerini şöyle verdi:
"Estetiğe karşı değilim. Şu ana kadar yaptırmadım; fakat ileride yer çekiminekarşı koyamadığımızdandolayı gerek duyarsamyaptırırım." Burcu Kara, evliliğiyle ilgili de "Birbirimize pahalıhediyeler yerineaşkımızıveriyoruz" dedi.
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