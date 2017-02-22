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Aşk uçurdu

Geçtiğimiz hafta ile Londra’da buluşan , önceki gün de aşkı için İstanbul’a geldi. Çiçeği burnunda çift, Kuruçeşme’den sonra yine Boğaz’daki lüks bir otele gitti...

Aşk uçurdu
Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil, aşkı Amine Gülşe'nin hasretine dayanamayınca soluğu İstanbul'da aldı. Aşkları geçtiğimiz hafta Londra'daki bir restoran çıkışı İngiliz basını tarafından belgelenen ikiliden 2014 Türkiye güzeli Gülşe, işleri dolayısıyla İstanbul'a dönünce sevgilisi Özil de peşinden geldi. Takımından 3 günlük izin alan dünyaca ünlü futbolcu, önceki gece aşkıyla hasret giderdi. Özil'in iade-i ziyaretiyle havalara uçan 'nin keyfine diyecek yoktu. Sevgilisiyle gözlerden uzak baş başa vakit geçirmek isteyen Özil, Gülşe'yle Kuruçeşme'deki Huqqa adlı mekanda günlüğü 500 lira olan VIP odada buluştu. Gece boyunca birbirlerini öpücüklere boğan sevgililer, uzun uzun sohbet etti. Baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen ünlü çiftin keyfi mekan çıkışında basın mensuplarının olduğunu öğrenince kaçtı. Görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden ikiliden , her zamanki taktiğini devreye soktu.


* 23 yaşındaki Amine Gülşe, 28 yaşındaki Özil'le geçtiğimiz hafta da Londra'da yakalanmıştı.

MESUT'U USLANDIRDI
Korumalarına VIP minibüsünü mekanın arka kapısına yanaştırmaları için talimat veren ünlü futbolcu, Amine Gülşe ile restoranı terk etti. Dünyanın en çok kazanan futbolcularından olan Özil, basın mensuplarını atlatamayacağını anlayınca soluğu sevgilisiyle kaldığı geceliği 9 bin lira olan Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de aldı. Sevgilisinin bir dediğini iki etmeyen yıldız futbolcu, eski aşkı Mandy Capristo'yu sosyal medyada takipten çıkarıp telefon numarasını da değiştirdi. Çapkınlıklarıyla ünlü Özil'in bu hamlesi ise "Amine aşkı Mesut'u uslandırdı" dedirtti.

DOĞAN SAVAŞ

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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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