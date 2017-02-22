Aşk uçurdu

Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil, aşkı AmineGülşe'nin hasretine dayanamayınca soluğu İstanbul'da aldı. Aşkları geçtiğimiz hafta Londra'daki bir restoran çıkışı İngiliz basını tarafından belgelenen ikiliden 2014 Türkiye güzeliGülşe, işleri dolayısıyla İstanbul'a dönünce sevgilisi Özil de peşinden geldi. Takımından 3 günlük izin alan dünyaca ünlü futbolcu, önceki gece aşkıyla hasret giderdi. Özil'in iade-i ziyaretiyle havalara uçan Amine Gülşe'nin keyfine diyecek yoktu. Sevgilisiyle gözlerden uzak baş başa vakit geçirmek isteyen Özil, Gülşe'yle Kuruçeşme'dekiHuqqa adlı mekanda günlüğü 500lira olan VIP odada buluştu. Gece boyunca birbirlerini öpücüklere boğan sevgililer, uzun uzun sohbet etti. Baş başa romantik bir akşamyemeği yiyen ünlü çiftin keyfi mekan çıkışında basın mensuplarının olduğunu öğrenince kaçtı. Görüntü vermemek için yoğunçaba sarf eden ikiliden Mesut Özil, her zamanki taktiğini devreye soktu.
* 23 yaşındaki Amine Gülşe, 28 yaşındaki Özil'le geçtiğimiz hafta da Londra'da yakalanmıştı.
MESUT'U USLANDIRDI
Korumalarına VIP minibüsünü mekanın arka kapısına yanaştırmaları için talimat veren ünlü futbolcu, Amine Gülşe ile restoranı terk etti. Dünyanın en çok kazanan futbolcularından olan Özil, basın mensuplarını atlatamayacağını anlayınca soluğu sevgilisiyle kaldığı geceliği 9 bin lira olanBeşiktaş'taki Four SeasonsOtel'de aldı. Sevgilisinin bir dediğini iki etmeyen yıldız futbolcu, eski aşkı Mandy Capristo'yu sosyal medyada takipten çıkarıp telefon numarasını da değiştirdi. Çapkınlıklarıyla ünlü Özil'in bu hamlesi ise "Amine aşkıMesut'u uslandırdı" dedirtti.
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