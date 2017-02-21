Umudu seneye

Popun sevilen ismi Bengü, önceki akşam 'Türk Telekom Prime Corporate Weekend' kapsamında Uludağ Bof Otel'de sahne aldı. Güzel sanatçı, aşk hayatına dair de şu itirafta bulundu: "Yıllardır Sevgililer Günü programım değişmedi. Hep evdeydim. Bu sene de kendime evde kek yaptım. Ama umarım bir dahaki sefere yalnız olmayacağım."