Şok itiraf

Muazzez Ersoy'dan yürekleri burkan itiraf… 58 yaşındaki ünlü sanatçı, şöyle konuştu: "Bosna savaşının sonlarında Türk tugayımızı ve oradaki kimsesiz çocukları ziyaret ettim. Bir kız çocuğunu evlatlık edinmek istedim fakat vermemişlerdi."



Aydın HAMZA