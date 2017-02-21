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Şok itiraf

Şok itiraf
Muazzez Ersoy'dan yürekleri burkan itiraf… 58 yaşındaki ünlü sanatçı, şöyle konuştu: "Bosna savaşının sonlarında Türk tugayımızı ve oradaki kimsesiz çocukları ziyaret ettim. Bir kız çocuğunu evlatlık edinmek istedim fakat vermemişlerdi."

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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