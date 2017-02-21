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Sade kutlama

Sade kutlama
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, evliliklerinin 1. yıldönümünü önceki akşam dostlarıyla kutladı. Dizer'in ortağı olduğu Nişantaşı'ndaki Room and Rumours'da gerçekleşen kutlamaya Selçuk Yöntem, Rıza Kocaoğlu, Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı gibi isimler katıldı.

Yakışıklı oyuncu, "Baba olmak istiyor musunuz?" sorusuna "İnşallah, kısmet" dedi. 'un eşi Başak Dizer'e üzerinde 'BK' yazan özel yapım bir yüzük hediye ettiği öğrenildi.

Halil ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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