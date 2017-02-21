Sade kutlama

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşiBaşak Dizer, evliliklerinin 1.yıldönümünü önceki akşamdostlarıyla kutladı. Dizer'in ortağıolduğu Nişantaşı'ndaki Room andRumours'da gerçekleşen kutlamayaSelçuk Yöntem, Rıza Kocaoğlu,Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalıgibi isimler katıldı.
Yakışıklı oyuncu, "Babaolmak istiyor musunuz?"sorusuna "İnşallah, kısmet" dedi.Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'eüzerinde 'BK' yazan özel yapım biryüzük hediye ettiği öğrenildi.
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