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Polemik Şebnem’i

Polemik Şebnem’i
Şebnem Schaefer, önceki gün Gelin Damat Fashion Day 2017'de podyuma çıktı. 33 yaşındaki manken, "Doğal yolla çocuk sahibi olmak istiyorum" diyerek sperm bankasına başvuranları eleştirdi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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