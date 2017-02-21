Polemik Şebnem’i

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Şebnem Schaefer, önceki gün Gelin Damat Fashion Day 2017'de podyuma çıktı. 33 yaşındaki manken, "Doğal yolla çocuk sahibi olmak istiyorum" diyerek sperm bankasına başvuranları eleştirdi.
Aydın HAMZA
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