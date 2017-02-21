Oyuncak değil gerçek

Aşkı Oğuzhan Koç'un Sevgililer Günü'nde hediye ettiği 'toy poodle' cinsi iki kanişle mutluktan havalara uçan Yağmur Tanrısevsin, köpekleriyle poz vermeye doyamıyor. Birçokları bu pozunu paylaşan güzel oyuncunun köpeğinin oyuncak olduğunu sanınca Tanrısevsin, "Tamamen gerçek bir köpek" dedi.