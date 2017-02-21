Adı geçtiğimiz yılın sonlarında Hakan Sabancı'yla aşk dedikodularına karışan Hadise'den ilan-ı aşk… Aralık 2016'da Sabancı'yla Karaköy'deki bir gece kulübünde eğlenen ünlü şarkıcının kendisini VIP minibüsüyle evine bırakan genç işadamıyla 1 aydır aşk yaşadığı iddia edilmişti.
GÖZLERİNE BAKARAK...
Güzel şarkıcı, gecenin ardından bu aşkla ilgili de belirsiz konuşmuştu. Önceki akşam 26. yaş gününü Kandilli'dekivillasında düzenlenen partide kutlayan Hakan Sabancı'yı Hadise de yalnız bırakmadı. 32 yaşındaki seksi popçu, sosyetik playboyun doğum gününde DJ kabinine geçti. Sabancı için Tarkan'ın 'Ölürüm Sana' şarkısını çalan ünlü şarkıcı, parçaya işadamının gözlerine bakarak eşlik etti. Bununla da kalmayan Hadise, 'Nerdesin Aşkım?' parçasını da sosyetik playboy için çaldı.
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