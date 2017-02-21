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Leyla’ya filinta sevgili

Leyla’ya filinta sevgili
atv'nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'te Kerem Bürsin'le başrolü paylaşan Leyla Lydia Tuğutlu, gönlünü meslektaşı Ceyhun Ergin'e kaptırdı. 'Filinta' dizisindeki 'Çelebi Rıza' rolüyle tanınan Ergin'le 2008 Türkiye güzeli Tuğutlu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Baş başa yemek yiyen ikili, objektiflere gülümseyerek de aşklarının ilk fotoğrafını verdi.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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