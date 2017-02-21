Karnaval aşkı

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal’a Sevgililer Günü için Güney Amerika tatiliyle sürpriz yaptı. Kişi başı 11 bin liralık tura katılan ikili, şimdilerde Brezilya’daki Rio Karnavalı’nda keyifli anlar yaşıyor
Magazin dünyasının gözde çifti SinemKobal'la Kenanİmirzalıoğlu, evlendikten sonraki ilk Sevgililer Günükutlaması için rüya gibi bir tatile çıktı. Mayıs 2016'da Cunda'da kıyılan nikahla hayatlarını birleştiren ikili, geçtiğimiz 14 Şubat'ı dünyanın 7 doğa harikasından biri olan İguazu Şelaleleri'nin büyüleyici manzarası eşliğinde kutladı. ülkeden ülkeye... Güzel oyuncu; Arjantin,Brezilya ve Paraguay sınırındaki dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan İguazu'nun önünde eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun objektifine poz vermişti. İkili, Guarani kültüründe kavuşamayaniki aşığın hikayesinden oluştuğuna inanılan İguazu Şelaleleri'ne karşı aşk tazeledi… Çıktıkları aşk tatilinde doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde ruhlarını dinlendiren ünlü çift, her yılmilyonlarca turistin akınettiği Brezilya'daki RioKarnavalı'na da katıldı.
ROMANTİK KENAN
İkili, 18 Şubat'ta başlayan ve5 Mart'ta sona erecek karnavaldasambacıların kıvrak danslarınaeşlik ederek gönüllerince eğlendi.Özellikle Sinem Kobal, sokaktakidansçılarla neşeli anlar yaşadı.Brezilya'ya özgü lezzetleri detadan Kobal ve İmirzalıoğlu,tatilleri boyunca denizin ve güneşintadını çıkardı. Güney Amerikatatilinin, romantikliğiyle bilinen Kenanİmirzalıoğlu tarafından Sinem Kobal'aSevgililer Günü hediyesi olaraksürpriz bir şekilde yapıldığı öğrenildi...Bu arada ünlü çiftin katıldıkları 10 günlükBrezilya ve Arjantin turunun fiyatı isekişi başı 2 bin 600 euro yani yaklaşık11 bin lira...
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