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Karnaval aşkı

Kenan İmirzalıoğlu, eşi ’a Sevgililer Günü için Güney Amerika tatiliyle sürpriz yaptı. Kişi başı 11 bin liralık tura katılan ikili, şimdilerde Brezilya’daki Rio Karnavalı’nda keyifli anlar yaşıyor

Karnaval aşkı
Magazin dünyasının gözde çifti Sinem Kobal'la Kenan İmirzalıoğlu, evlendikten sonraki ilk Sevgililer Günü kutlaması için rüya gibi bir tatile çıktı. Mayıs 2016'da Cunda'da kıyılan nikahla hayatlarını birleştiren ikili, geçtiğimiz 14 Şubat'ı dünyanın 7 doğa harikasından biri olan İguazu Şelaleleri'nin büyüleyici manzarası eşliğinde kutladı. ülkeden ülkeye... Güzel oyuncu; Arjantin, Brezilya ve Paraguay sınırındaki dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan İguazu'nun önünde eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun objektifine poz vermişti. İkili, Guarani kültüründe kavuşamayan iki aşığın hikayesinden oluştuğuna inanılan İguazu Şelaleleri'ne karşı aşk tazeledi… Çıktıkları aşk tatilinde doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde ruhlarını dinlendiren ünlü çift, her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Brezilya'daki Rio Karnavalı'na da katıldı.

ROMANTİK KENAN
İkili, 18 Şubat'ta başlayan ve 5 Mart'ta sona erecek karnavalda sambacıların kıvrak danslarına eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Özellikle , sokaktaki dansçılarla neşeli anlar yaşadı. Brezilya'ya özgü lezzetleri de tadan Kobal ve İmirzalıoğlu, tatilleri boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı. Güney Amerika tatilinin, romantikliğiyle bilinen Kenan İmirzalıoğlu tarafından Sinem Kobal'a Sevgililer Günü hediyesi olarak sürpriz bir şekilde yapıldığı öğrenildi... Bu arada ünlü çiftin katıldıkları 10 günlük Brezilya ve Arjantin turunun fiyatı ise kişi başı 2 bin 600 euro yani yaklaşık 11 bin lira...

Ebru KAZIKTAŞ
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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