Yol Durumu
  1. Şok itiraf
  2. Sade kutlama

İlyas’a öpücük

İlyas’a öpücük
Başarılı popçu İlyas Yalçıntaş, önceki gün Beylikdüzü Migros AVM'deki imza gününde hayranlarıyla buluştu. Sabahın erken saatlerinde AVM önünde toplanan yüzlerce hayranının coşkuyla karşıladığı Yalçıntaş'a ilgi büyüktü.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar