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Evlilik Pitt’ti dostluk baki

Evlilik Pitt’ti dostluk baki
Yüzyılın aşkı sayılan Angelina Jolie ve Brad Pitt, boşanma kararı aldı. Eylül ayında boşanmak için başvuru yapan Jolie, aylar süren suskunluğunu bozdu. 12 yıllık beraberliklerini noktalayan Jolie şunları söyledi: "Ailece çok zor zamanlar geçirdik. O dönemi atlatmam da zor oldu. Çok sevdiğim bir kitap vardı. Boşanmaya karar verdiğimiz dönem o kitabı okudum. Müzik dinledim. Çocuklarıma, çocuklarımıza odaklandım. Biz bir aileyiz ve sonsuza kadar öyle kalacağız. Yaşadıklarımızın bizi daha güçlü ve yakın kılacağından emin olarak başa çıkıyorum."
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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