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Babasına emanet

Babasına emanet
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, güzel havayı fırsat bilip soluğu Bebek'te aldı. Ataizi, oğlu sorulunca "Leon babasının yanında, ben de arkadaşlarla sohbete geldim" dedi.

Aydın HAMZA
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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