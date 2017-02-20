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Timsah avcısı

Timsah avcısı
NBA All Star 2017 için önceki gün ABD'ye giden ünlü işadamı Sadettin Saran, paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu! Adrenalin tutkunu işadamı, New Orlians eyaletindeki bataklıklarda timsah avına çıktı. Avladığı timsahla poz veren Saran'a "Korkusuz Sadettin" yorumları geldi.
Etiketler:
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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