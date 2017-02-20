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Mega destek

Mega destek
Megastar Tarkan, önceki akşam Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen konserde en sevilen şarkılarını Darüşşafaka yararına seslendirdi. Ünlü sanatçı, 6 bin kişiye unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Tarkan "Bu gecenin geliriyle Darüşşafaka Sanat Merkezi açılacak. Ne mutlu ki böylesine hayırlı bir projenin bir parçası oldum" dedi.
Etiketler:
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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