Mega destek

Megastar Tarkan, önceki akşam Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen konserde en sevilen şarkılarını Darüşşafaka yararına seslendirdi. Ünlü sanatçı, 6 bin kişiye unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Tarkan "Bu gecenin geliriyle Darüşşafaka Sanat Merkezi açılacak. Ne mutlu ki böylesine hayırlı bir projenin bir parçası oldum" dedi.